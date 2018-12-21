Минфин Беларуси не исключает дальнейшего снижения ставок акцизов на топливо

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная редакция Налогового кодекса предусматривает снижение ставок акцизов на автомобильное топливо по сравнению с действующими на 25%. На такие меры Беларусь пошла для адаптации рынка и нефтеперерабатывающих заводов к налоговому маневру в России. Министерство финансов не исключает, что механизм по снижению ставок акцизов будет задействован и в последующем. Об этом сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Беларусь формировала проект бюджета на 2019 год по консервативному сценарию, то есть учитывала, что в условиях реализации второго этапа налогового маневра в России придется функционировать без возможной компенсации потерь. "Что касается последующих лет, то в принципе все будет зависеть от результатов переговоров с Россией. Если они не будут положительными, то у нас остается несколько инструментов по адаптации к функционированию в новых условиях. Прежде всего это цены внутреннего рынка и ставки акцизов", - пояснил замминистра, допустив, что "механизм по снижению ставок акцизов будет задействован и в последующем". "Не исключаю, что при самом неблагоприятном развитии ситуации мы можем подойти к тому, что ставки акцизов обнулим", - добавил он.

Переговоры с российской стороной по компенсации от налогового маневра продолжаются. "Тем не менее, ставки акцизов у нас на 25% будут снижены. Независимо от того, будет ли решен вопрос с компенсацией, эта мера останется. Она позволит в условиях достаточно серьезной волатильности мировых цен на нефть снять напряжение на внутреннем рынке. Сейчас концерн "Белнефтехим" из-за стоимости нефти вынужден с определенной периодичностью повышать цены на топливо. В следующем году 25-процентное снижение позволит более гибко реагировать на изменения", - отметил Дмитрий Кийко.

Как сообщалось, в России в течение шести лет, начиная с 2019 года, будут поэтапно снижаться ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и соразмерно повышаться ставки налога на добычу. Для компенсации потерь для переработчиков вводится поддержка в виде "отрицательного акциза" и дополнительно из бюджета предусматривается поддержка в виде коэффициента, компенсирующего производителю половину разницы между ценами экспортного и внутреннего рынков. В Беларуси таких источников компенсации нет. Для страны это выльется в ежегодное удорожание цены нефти примерно на $21,3 за тонну и выход на мировую цену нефти с 2024 года (при барреле $70). Ухудшение экономики нефтеперерабатывающих заводов от реализации налогового маневра в 2019 году расчетно составит $240 млн, снижение поступлений налогов в бюджет соразмерно $143 млн.-0-

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