6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси не исключает возможности размещения евробондов после 2019 года, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"Выход на евробонды не планируется на следующий год - но это, опять же, покажет рынок. В последующие годы это планируется", - сказал Максим Ермолович.

Министр обратил внимание, что сейчас есть доступ на локальные рынки (Россия, Китай), американский и европейский рынки, и там есть спрос. Кроме того, есть потенциальная возможность программы с МВФ. "Инструментарий для того, чтобы обеспечивать устойчивость исполнения наших обязательств, сегодня самый широкий за всю историю суверенной Беларуси", - заметил он.

Беларусь в среднесрочной перспективе будет привлекать на внешних рынках $1,5 млрд ежегодно. "Сколько из них будет евробондов - покажет состояние рынка, возможно, нуль, возможно, $1,5 млрд. Мы себя не ограничиваем в плане использования инструментов заимствований", - сказал министр.

"Фактор только один - стоимость заимствований. Если будет в 2020 году программа с МВФ, то понятно, что она может оказаться чуть-чуть дешевле, чем евробонды с учетом всех факторов", - резюмировал Максим Ермолович.-0-