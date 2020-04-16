16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси не ожидает негативного развития ситуации с исполнением бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам в парламенте министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович подчеркнул, что необходимости в экстренных изменениях в бюджет для обеспечения борьбы с COVID-19 нет. "У нас достаточно ресурсов для штатного исполнения бюджета, - сказал министр. - Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной".

Если возникнут недопоступления в бюджет, то они будут в полном объеме компенсированы средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Национальном банке, добавил министр.

"Пересмотр параметров все равно будет происходить. Потребовались и будут требоваться дополнительные средства для учреждений здравоохранения. Мы проводим работу по ограничению непервоочередных расходов", - отметил Максим Ермолович.

Что касается исполнения бюджета за первый квартал, то существенных отклонений от запланированных параметров не произошло.-0-