Минфин Беларуси не видит необходимости предусматривать для нерезидентов уплату налогов в инвалюте

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси в пределах своей компетенции уделяет большое внимание вопросам дедолларизации экономики и предпринимает меры для того, чтобы уйти в налоговой системе от привязки к иностранным валютам. Такая политика нашла отражение и в обновленной редакции проекта Налогового кодекса, сообщил сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Замминистра обратил внимание, что вопросы дедолларизации кодексом затрагиваются не первый год. "В этой редакции мы максимально подошли к решению этого вопроса в налоговой системе. Мы не видим необходимости предусматривать возможность уплаты в иностранной валюте. Все субъекты, в том числе и нерезиденты, могут реализовать свои налоговые обязательства через уплату налогов в национальной денежной единице - с учетом нынешнего развития банковских услуг, соответствующих сервисов, политики на валютном рынке, которую проводит Национальный банк по возможности свободного приобретения и продажи валюты", - подчеркнул Дмитрий Кийко.

Он напомнил, что согласно обновленной редакции НК, те немногие ставки налогов, которые были выражены в иностранной валюте, переведены в белорусские рубли. Эти налоги касаются узкого сегмента субъектов - на добычу нефти и калийной соли.

"Единственную возможность, которую мы оставили в кодексе для нерезидентов (как физических лиц, так и организаций), - уплата в иностранной валюте государственной пошлины. Это не системный, а разовый налоговый платеж, связанный с осуществлением каких-то процедур или юридически значимых действий. Например, получение каких-либо разрешений, обращение в суд. Мы с учетом обсуждения этого вопроса такую возможность сохранили. Но это будут единичные случаи. В целом налоговая система поставленную перед ней задачу дедолларизации выполняет", - сказал Дмитрий Кийко.

В свою очередь заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая добавила, что при обсуждении Налогового кодекса вставал вопрос о предоставлении возможности уплаты НДС в валюте для иностранных юридических лиц, которые оказывают электронные услуги физическим лицам в электронной форме. Причем не сами нерезиденты, а эксперты, которые работали над новой редакцией НК, предложили рассмотреть такую возможность. "Но в ходе дискуссии мы пришли к выводу, что сегодня резидент или нерезидент может находиться и в США, и в Великобритании, и в Австралии. В какой валюте разрешить ему платить налог? - отметила она. - Ему же гораздо проще сразу конвертировать в белорусские рубли и зачислить их в бюджет".-0-

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