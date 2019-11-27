Минфин Беларуси не видит перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович отметил, что партнеры МВФ хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ. "Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу", - сказал министр.

Тем не менее, Беларусь при формировании программы социально-экономического развития на следующую пятилетку будет взаимодействовать с МВФ, Всемирным банком. "Будем обсуждать их предложения, видение того, как должна реализовываться экономическая политика", - рассказал он. Программу социально-экономического развития в Беларуси намерены сформировать, исходя из большого набора мнений и позиций. "Здесь ничего нельзя отвергать и ничего принимать на веру. Разработка программы на следующую пятилетку, учитывая задачу по достижению ВВП в $100 млрд, потребует нестандартных решений", - подчеркнул министр.

Максим Ермолович обратил внимание, что изменения в белорусской экономике уже происходят. "Меняется и система управления государственными предприятиями, делаются шаги по повышению эффективности госсектора. Много решений принято в области сельскохозяйственного производства", - напомнил руководитель Минфина.-0-