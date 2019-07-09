Минфин Беларуси не видит проблем с размещением в 2020 году евробондов на $1 млрд

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси не видит проблем с возможным размещением в 2020 году евробондов на $1 млрд, сообщил сегодня заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня видим очень хороший спрос, поэтому разместить выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд - это не проблема. Мы имеем опыт размещения на сумму $1,4 млрд (в 2017 году. - Прим. БЕЛТА). $1 млрд - это не та сумма, которая может вызвать у рынка вопросы или сомнения в достаточности ресурсов для исполнения обязательств", - считает замминистра.

Суммарные обязательства по внешнему долгу в 2020 году составят $3,5 млрд. При этом общая сумма погашения госдолга - $2,5 млрд. "Порядка 75% мы планируем рефинансировать. Основным источником, по нашему мнению, может являться выпуск еврооблигаций", - отметил Андрей Белковец.

Замминистра обратил внимание, что стоимость заимствований для Беларуси на рынке еврооблигаций снизилась - если в 2011 году еврооблигации размещали на 7 лет под 8,95%, то в феврале 2018 года размещение было на 12 лет под 6,2%.

"Мы видим спрос, у инвесторов есть аппетит к белорусскому риску. Количество инвесторов, которые готовы покупать наши облигации в разы шире, чем два года назад. Для нас работа на внешнем рынке становится приятным событием, потому что не приходится уговаривать, наоборот, мы выбираем - когда и где лучше размещать", - добавил Андрей Белковец.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал БЕЛТА, что выход на рынок еврооблигаций потребуется Беларуси не ранее II полугодия 2020 года.-0-