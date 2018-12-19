Минфин Беларуси не видит рисков для исполнения бюджета из-за колебаний цен на нефть

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси не видит рисков для исполнения доходной части бюджета и внешних обязательств из-за колебаний цен на нефть. Об этом сегодня журналистам заявил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан исходя из стоимости нефти $60 за баррель. По мнению Максима Ермоловича, излишнего оптимизма в этом нет. "Мы рассматривали эту цену, когда формировали бюджет, как умеренно пессимистичную, - сказал он. - $60 за баррель - это вполне комфортная цена с точки зрения источников формирования доходной части бюджета, даже в условиях реализации налогового маневра в Российской Федерации".
Бюджетное правило, которого придерживается белорусская сторона, позволяет не увязывать текущие расходы бюджета, расходы капитального характера с целевыми доходами - поступления вывозных таможенных пошлин или пошлин на нефть и нефтепродукты. "Рисков для исполнения основной части бюджета изменение этих доходов не создает", - сказал министр. По его словам, даже в условиях ухудшения ситуации с исполнением налоговых доходов в части вывозных таможенных пошлин или пошлин на нефть и нефтепродукты, их будет достаточно для того, чтобы снивелировать колебания. "Для бюджета риск расценивается как ниже среднего", - резюмировал он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4272 BYN
|2.422 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1304 BYN
|2.129 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN