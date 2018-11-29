Минфин Беларуси не видит серьезных трудностей с рефинансированием госдолга

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси не видит серьезных трудностей с рефинансированием госдолга, заявил министр финансов Максим Ермолович сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18), передает корреспондент БЕЛТА.

"С точки зрения Министерства финансов страна не столкнется с серьезными трудностями по рефинансированию своих обязательств в будущем. Выплаты по внешнему долгу равномерно распределены по годам, к тому же суммы выплат достижимы для нас с точки зрения объемов рефинансирования", - отметил Максим Ермолович.

По словам министра, постепенно снижаются затраты на обслуживание госдолга. "Мы продолжим политику, чтобы качество портфеля стало значительно лучше за счет работы с инвесторами, поступательного снижения стоимости заимствований", - подчеркнул он.

Беларусь также стремится выйти на новые рынки заимствований. Максим Ермолович обратил внимание, что некоторые регионы, в частности азиатский, предлагают более конкурентные ставки по новым заимствованиям Беларуси. К тому же диверсифицированный портфель заимствований гораздо устойчивее зависимости от одного инвестора. "В среднесрочной перспективе Минфин видит выход на рынки Азии и России с суверенной программой эмиссии. Это нужно не только нам - после эмиссии суверена региональные рынки капитала будут открыты для корпоративных заемщиков, как это произошло с рынком еврооблигаций", - напомнил он.-0-