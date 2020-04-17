Минфин Беларуси объявил премаркетинг гособлигаций в РФ на 10 млрд российских рублей

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси объявило премаркетинг выпусков государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.

"Министерством финансов 16 апреля совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке РФ "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития объявлен премаркетинг выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд российский рублей сроком обращения 5 лет", - отмечается в сообщении Минфина.

В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторами.-0-