Минфин Беларуси оценивает платежи по госдолгу в 2020 году на уровне $3,5 млрд

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем платежей по госдолгу в 2020 году прогнозируется на уровне $3,5 млрд. Об этом говорится в статье заместителя министра финансов Андрея Белковца, размещенной в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

Около $1 млрд Минфин рассчитывает покрыть недолговыми источниками, а оставшуюся сумму рефинансировать. Основным инструментом в данном случае должен стать выпуск еврооблигаций.

"В настоящее время мы видим хороший спрос на отечественные ценные бумаги, если он сохранится, то поставленные задачи будут решены", - отметил Андрей Белковец.

По оценке замминистра, доверие к отечественным ценным бумагам растет, число желающих их приобрести существенно увеличивается, снижается стоимость заимствований при одновременном увеличении сроков размещения. Если в 2011 году Минфин реализовал еврооблигации на семь лет под 8,95% годовых, то в июле 2018-го последняя сделка закрыта на 12 лет под 6,2%. "Есть вероятность, что в последующем условия станут еще лучше", - добавил он.

Платежи по госдолгу в этом году оцениваются на уровне $3,2 млрд. Прогноз учитывает риск роста плавающих процентных ставок, а также возможность изменения валютного курса. Поэтому фактическая цифра по итогам года может оказаться несколько меньше. Из общего объема платежей $1,1 млрд будет направлено на обслуживание долга, эту сумму Минфин рассчитывает полностью покрыть за счет доходов бюджета (без выхода на финансовые рынки).

Еще $2,1 млрд пойдет на погашение обязательств. Из этой суммы $0,8 млрд Минфин надеется получить благодаря профициту бюджета. "Если реальность превзойдет первоначальные ожидания, то сумма, выделенная на эти цели, окажется выше, а потребность в заимствованиях меньше", - уточнил замминистра.

За счет размещения гособлигаций планируется привлечь $0,7 млрд.

На внешнем рынке Минфин постарается найти еще $0,6 млрд. Изначально был расчет на кредит от России. Однако пока окончательное решение по нему российской стороной не принято, отметил Андрей Белковец. В итоге найден вариант с китайскими партнерами. Меморандум о сотрудничестве с ними уже подписан, и сейчас заканчиваются переговоры по условиям предоставления кредитных ресурсов.

"Таким образом, в нынешнем году объем рефинансирования полностью закрыт источниками и беспокойства не вызывает", - резюмировал замминистра.

В статье также обнародован прогноз до 2024 года по погашению госдолга. Так, в 2021 году нужно будет заплатить $3,2 млрд (основной долг $2,3 млрд / обслуживание $0,9 млрд), в 2022 году - $3,3 млрд ($2,5 млрд / $0,8 млрд), в 2023 году - $3,8 млрд ($3,1 млрд / $0,7 млрд), в 2024 году - $2,6 млрд ($2 млрд / $0,6 млрд).-0-