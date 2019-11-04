Минфин Беларуси ожидает бюджетный дефицит до 2023 года

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси ожидает бюджетный дефицит до 2023 года. Такие данные размещены на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

По прогнозу министерства, дефицит консолидированного бюджета в 2020 году оценивается в Br1,4 млрд, в 2021 году - Br0,2 млрд, в 2022 году - Br0,1 млрд.

Доходы бюджета в 2020 году ожидаются на уровне Br39,5 млрд, расходы - Br40,9 млрд. В 2021 году это соотношение составит Br40,8 млрд и Br41 млрд, в 2022 году - Br42,1 млрд и Br42,2 млрд.

Негативное влияние на доходную часть бюджета окажет снижение размера вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. По оценке Минфина, в 2019 году пошлины поступят в размере Br1,3 млрд. Прогноз на 2020 год - Br1 млрд, на 2021 год - Br0,8 млрд, на 2022 год - Br0,6 млрд.

В Минфине полагают, что консолидированный бюджет в этом году будет исполнен с профицитом Br1,6 млрд при утвержденной величине Br1,4 млрд.-0-