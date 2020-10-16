Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $500 млн поступили в республиканский бюджет Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

"12 октября между Республикой Беларусь и Евразийским банком развития заключено соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на поддержку бюджета Беларуси в условиях пандемии COVID-19. Кредит в сумме $500 млн выделяется сроком на 10 лет одним траншем. Средства кредита в полном объеме поступили в республиканский бюджет 16 октября", - проинформировали в Минфине.

Как поясняли ранее в пресс-службе ЕАБР, средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

ЕАБР перечислил Беларуси кредит в $500 млн из средств ЕФСР Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Беларуси в условиях негативных последствий пандемии COVID-19.

В российском Минфине также сообщали, что кроме средств ЕФСР Беларусь получит кредит в размере $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн - в 2020 году, вторые $500 млн - в 2021-м.-0-