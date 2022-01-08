Минфин Беларуси рассчитывает, что госдолг расти не будет

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве финансов Беларуси рассчитывают, что государственный долг в стране расти не будет. Об этом первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра отметил, что если вести речь о размере государственного долга, тех параметрах, которые в этом плане существуют, то соотношение в 60% к ВВП считается допустимым уровнем госдолга. "Мы этого показателя еще не достигли. Он у нас еще далеко. И мы принципе мы не собираемся доходить до таких параметров", - подчеркнул Дмитрий Кийко.

Он отметил, что в стране выполняют свои внутренние параметры, которые установлены отдельными программными документами, что государственный долг не может быть более 50% к ВВП.

Дмитрий Кийко также подчеркнул, что Беларусь остается хорошим стабильным заемщиком, что отмечают все международные кредиторы. В частности, платежную дисциплину. "У нас есть стратегия управления государственным долгом. Мы стараемся ее придерживаться. Мы обслуживаем долг полностью самостоятельно. Это уплата процентов. Мы планируем соответствующие средства в бюджете, включаем их в расходы. Ни у кого не одалживаем на это, - заявил первый замминистра. - Что касается возможности погашения, здесь мы работаем по рефинансированию части государственного долга. И, безусловно, стараемся часть госдолга не рефинансировать, а погашать".

"Если мы будем придерживаться этой стратегии, стараться повышать уровень погашения госдолга, искать источники рефинансирования, в принципе этот процесс достаточно управляем. И я думаю, нам не надо, мы не будем наращивать его (государственный долг. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что мы будем в тех параметрах, которые есть, будем их выдерживать. Это для нас в нашей ситуации неплохие показатели", - резюмировал Дмитрий Кийко.

Как сообщалось БЕЛТА, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2021 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,1%. В январе-ноябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1164,9 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1515,6 млн.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br58,3 млрд и увеличился по сравнению с началом года на Br0,5 млрд, или на 0,9%. Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br11,9 млрд, увеличившись с начала года на Br2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 20%.

В январе-ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,7 млн и Br191 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн и Br145 млн.-0-