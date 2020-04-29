Минфин Беларуси собирает заявки инвесторов на 5-летние облигации на 10 млрд российских рублей

Фото из архива
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси собирает заявки инвесторов на 5-летние облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд российских рублей, подтвердили БЕЛТА в Минфине.
Как сообщалось, 16 апреля Министерство финансов Беларуси объявило премаркетинг выпуска государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации совместно с российскими банками-организаторами эмиссии РФ "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития.-0-