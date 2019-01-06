Минфин Беларуси сохраняет консервативный прогноз по исполнению бюджета в I полугодии

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Республиканский бюджет на 2019 год сформирован по консервативному сценарию, по нему в первом полугодии будет идти исполнение бюджетных параметров. Об этом сегодня в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил министр финансов Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета на 2019 год составляет Br1,7 млрд. Максим Ермолович отметил, что в нынешних экономических условиях не готов давать более оптимистичных прогнозов. "Скорее всего, исполнение в первом полугодии будет происходить исключительно по тем параметрам, которые в бюджете заложены", - сказал он.

Максим Ермолович напомнил, что республиканский бюджет на 2019 год сформирован без учета компенсации от налогового маневра в России. "Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы. Эти средства являются источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. Будем изыскивать эти дополнительные средства за счет бюджетной консолидации, поиска новых источников привлечения средств", - пояснил министр. При этом планы в отношении объема привлечения внешних заимствований у Беларуси остаются неизменными - $1,5 млрд. В Минфине ожидают снижения зависимости белорусской экономики от импорта энергоносителей, в том числе газа в связи с введением в строй БелАЭС.

Руководитель Минфина напомнил, что социальная направленность бюджета в 2019 году усилена. Если в целом его расходы увеличены на 5%, то на образование и здравоохранение - более чем на 10%. Предусмотрено снижение объема государственной поддержки реальному сектору экономики, а высвобожденные средства пойдут на закупку медоборудования, инвестиции в инфраструктуру, в том числе дорожную.-0-