Минфин Беларуси уверен в наличии достаточных оснований для повышения кредитного рейтинга страны

13 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Имеется достаточно оснований для повышения кредитного рейтинга Беларуси. Об этом в Вене заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что в рамках уже прошедшего официального визита Президента Беларуси у него насыщенная программа. Максим Ермолович также констатировал, что Беларусь с государственными финансовыми институтами Австрии связывает достаточно большое кредитное сотрудничество. Так, еще предстоят встречи с представителями Австрийского контрольного банка и Австрийского банка развития. "Мы постараемся найти новые механизмы сотрудничества. Снова обсудим состояние, текущую оценку кредитоспособности Беларуси, возможности повышения кредитного рейтинга страны в ближайшем будущем", - сообщил Максим Ермолович.

По его словам, это очень важные вопросы для расширения инвестиционного и кредитного сотрудничества не только с Австрией, но и в целом с Евросоюзом, США, потому что на первый план на сегодняшний день выходят финансовые модели реализации инвестиционных проектов. "Финансовых ресурсов в мире действительно достаточно много. И возможности привлечения их на длительные сроки под низкие процентные ставки становятся ключевым элементом конкурентной борьбы при реализации таких проектов", - подчеркнул руководитель Минфина.

Он уверен, что оснований для повышения кредитного рейтинга Беларуси более чем достаточно. Это в частности подтверждается безукоризненной платежной дисциплиной страны, устойчивым состоянием экономики на протяжении ряда лет. "Поэтому мы ждем объективной оценки нашей кредитоспособности. И эта объективная оценка - повышение кредитного рейтинга страны - позволит нам в дальнейшем существенно расширить кредитное взаимодействие с нашими партнерами и в Австрии, и ЕС в целом. Это серьезная альтернатива другим финансовым инструментам, которые сегодня предлагаются практически всеми ключевыми странами мира", - сказал Максим Ермолович.-0-