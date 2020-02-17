Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов - Ермолович

17 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

"Как только мы увидим удобное окно возможностей для такого размещения, обязательно об этом всех проинформируем. Сейчас идет подготовительная работа. И техническая готовность к выходу на рынок в ближайшее время у Министерства финансов уже будет. Зависит от состояния рынка и от того, как скажется эта ситуация с Китаем, текущими изменениями в торговле на мировом финансовом рынке. Если ситуация будет благоприятной с точки зрения доступности инвестиционных ресурсов (спрос при прочих равных условиях на белорусские ценные бумаги на мировом рынке достаточно высок), мы примем для себя решение и будем выходить на размещение евробондов. Пока планы по первому кварталу сохраняются", - сказал министр.

Как сообщалось БЕЛТА, Минфин уже определился с банками-организаторами и юридическими консультантами по выпуску евробондов. Что касается объемов, то ведомство ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке. "Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам", - отмечал Максим Ермолович в середине января.-0-