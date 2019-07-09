9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая по кредиту на 3,5 млрд юаней, сообщил сегодня заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем взять $0,6 млрд на внешнем рынке (в 2019 году - Прим. БЕЛТА.) вне облигаций. Изначально рассчитывали на кредит Российской Федерации. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но в качестве альтернативы нашли вариант с китайскими кредиторами (Банк развития Китая - Прим. БЕЛТА.), сегодня завершаем переговоры и заместим кредит РФ кредитом со стороны наших китайских партнеров", - рассказал Андрей Белковец.

Общий объем платежей по внешнему госдолгу в 2019 году оценивается примерно в $3,2 млрд. "Это плановая цифра, она может быть меньше. Мы закладываем потенциальный рост плавающих ставок, разницу в курсах", - пояснил замминистра. В том числе $1,1 млрд составит обслуживание внешнего госдолга, еще $2,1 млрд - погашение. По словам Андрея Белковца, расходы на обслуживание покрываются за счет валютных доходов бюджета.

Как сообщалось ранее, Беларусь планирует до конца 2019 года привлечь от Банка развития Китая кредит на 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн.-0-