Минфин готов принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси готово принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы мониторим ситуацию с бюджетом и доходами в I квартале. Пока ситуация развивается так, что мы работаем практически в штатном режиме. Доходов поступает достаточно, чтобы профинансировать все заявленные на I квартал платежи", - отметил Максим Ермолович.

Что касается специальных расходов из-за ситуации с коронавирусом, то, по словам министра, ресурсов достаточно. Эти дополнительные расходы никак не отражаются на финансировании стандартных бюджетных расходов, подчеркнул он.

"Министерство финансов, конечно же, имеет в запасе план действий на тот случай, если уровень доходов бюджета снизится по сравнению с первоначальным планом. Мы уже проводим оценку расходов бюджета, которые в этой ситуации могут быть сокращены, смотрим, от каких расходов можно отказаться без ущерба качеству бюджетных услуг", - пояснил Максим Ермолович.

Финансирование, модернизацию и строительство социальных объектов эти сокращения не должны затронуть. "Сокращение может коснуться расходов на содержание административного персонала, закупки, расходов, связанных с госорганами, местными органами власти", - уточнил он. Определенные расходы могут быть перенесены на более поздние сроки.

По словам Максима Ермоловича, в текущем году часть средств уже удалось сэкономить благодаря теплой зиме: меньше бюджетных средств было потрачено на коммунальные платежи бюджетных организаций.

"Полная оценка бюджета еще впереди. Надо посмотреть, что будет происходить по итогам I квартала, какие доходы бюджета будут сформированы в апреле, какие объемы квартальных платежей по основным налогам - на прибыль и НДС. И исходя из этого строить более долгосрочные планы", - отметил он.

Что касается устойчивости базовых бюджетных расходов, в том числе расходов на зарплаты, Минфин подготовился к этой ситуации в прошлом году и резервы есть.

"За счет профицита прошлого года мы управляем текущей ситуацией и способны все кассовые разрывы при исполнении бюджета закрывать собственными ресурсами, не прибегая к заимствованиям на внутреннем рынке или помощи банков. Все задачи со своевременным финансированием бюджетных расходов мы решаем. Установленная главой государства цель по зарплатам бюджетников не ниже 80% от средней по стране Минфином выполняется. И мы будем прилагать все усилия, чтобы до конца года она безусловно выполнялась", - отметил Максим Ермолович.-0-