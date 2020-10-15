Минфин готовит проект указа об институте квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов готовит проект указа, который предусматривает создание в Беларуси института квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, сообщили БЕЛТА в Минфине.

По проекту документа, квалифицированные инвесторы смогут совершать операции с новым видом финансовых инструментов - депозитарными облигациями. Минфин сможет устанавливать перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

Анализ зарубежной практики показывает, что к квалифицированным инвесторам могут быть отнесены профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, лизинговые организации, акционерные инвестиционные фонды, управляющие организации инвестиционных фондов, страховые организации, другие лица, обладающие достаточными знаниями в сфере инвестирования и соответствующими финансовыми возможностями.

Предлагается разрешить эмиссию облигаций с раздельным размещением и обращением номинала и процентного дохода по ним (стрип-облигации). В Минфине считают, что внедрение механизма стрипования облигаций на финансовом рынке Беларуси будет способствовать повышению спроса на облигации, формированию репрезентативных процентных ставок на различные сроки заимствований, в целом придаст динамику развитию рынка облигаций.

Кроме того, проектом указа предлагается ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций.

Предложения по проекту указа можно представлять в Минфин с 16 до 26 октября в электронном виде на адрес электронной почты law_securities@minfin.gov.by.-0-