Минфин инициирует изменения в сфере страхования

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси приступило к подготовке концепции закона "О страховой деятельности". О предлагаемых новшествах рассказала заместитель начальника главного управления страхового надзора Минфина Наталья Новикова в материале, опубликованном в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

Так, предлагается установить единые подходы к работе страховых организаций различных форм собственности. В результате у негосударственных страховщиков расширятся возможности в части обязательного страхования и страхования имущественных интересов государственных юрлиц, а у государственных страховых организаций - при размещении и инвестировании собственных средств и средств страховых резервов.

Предусмотрена либерализация системы перестрахования, включая поэтапное сокращение размера обязательного перестрахования. На необходимость таких изменений неоднократно указывали эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В законопроекте должны найти отражение вопросы лицензирования деятельности страховых организаций. Так, сейчас при нарушении страховой компанией лицензионных требований и условий Минфин обязан вынести требование устранить нарушения за 6 месяцев. Если страховщик этого не сделал, даже в силу объективных причин, Минфин должен сначала приостановить, а затем прекратить действие лицензии. "Для страховой компании это фактически влечет за собой передачу страхового портфеля и ликвидацию. Но не все нарушения требуют столь жесткого подхода", - отметила Наталья Новикова. Поэтому в Минфине намерены предложить другую систему, которая бы позволила регулятору оценивать, как страховая компания исправляет ситуацию, предоставить ей более длительное время для устранения нарушений и не приостанавливать при этом действие лицензии.

Концепция закона также предусматривает возврат лицензирования страховых брокеров. Ранее оно действовало, но было отменено в 2011 году в связи с неразвитостью института. Однако в Минфине обращают внимание, что тогда их было всего 6, а теперь уже 30. При этом функции страховых брокеров существенно расширены. "Возвращение к лицензированию страховых брокеров, с одной стороны, повысит их статус, с другой - предоставит регулятору действенный механизм защиты интересов страхователей, страховых организаций, государства", - полагает Наталья Новикова.

Кроме того, Минфин предлагает закрепить в законопроекте основы инвестиционного страхования жизни. Это продукт, сочетающий страхование жизни и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денег в различные финансовые активы, например, в облигации или драгоценные металлы и т.п. Страховой взнос клиента разбивается на гарантированную часть и инвестиционную. Гарантированную часть страховая организация инвестирует в консервативные финансовые инструменты с фиксированной доходностью, полученный доход позволяет обеспечить гарантированную сумму выплаты. Инвестиционная часть вкладывается в высокодоходные, но одновременно и высокорисковые финансовые инструменты, за счет которых и предполагается существенный инвестиционный доход.

При подготовке проекта закона планируется вернуться к дифференциации размеров минимального уставного фонда страховых компаний (сегодня он единый для всех).-0-