Минфин: изменение ставок акцизов на топливо до конца года возможно в исключительных случаях

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение ставок акцизов на автомобильное топливо до конца года возможно в исключительных случаях. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на полях делового форума "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы планировали бюджет на 2019 год, были одни условия - нефть была свыше $70 за баррель, разговоры были о том, что она может к $80 приблизиться. Но, как показал конец года, цены упали, поэтому конъюнктура дала возможность скорректировать акцизную политику. Вопрос обсуждался, было принято решение пока повысить акцизы, тем более для нас сейчас это актуально в условиях реализации налогового маневра. Мы аккуратно смотрим на эти параметры и будем гибко реагировать на изменение рынка", - отметил Дмитрий Кийко

Минфин допускает, что в течение года акцизы на автомобильное топливо могут быть как снижены, так и повышены. "Но в принципе мы исходим из того, чтобы обеспечить стабильность. Это будут исключительные решения, когда будут рассматриваться повышение или снижение (ставок акцизов. - прим. БЕЛТА)", - пояснил Дмитрий Кийко.

Отвечая на вопрос о выпадающих доходах бюджета Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России, Дмитрий Кийко напомнил, что они учтены при формировании доходной и расходной части. "Поэтому налоговый маневр сегодня никакого влияния на бюджет не оказывает", - сказал он.

Как сообщалось, в Беларуси принято решение повысить ставки акцизов на автомобильное топливо. В связи с этим с 20 марта увеличиваются оптовые цены на топливо.-0-