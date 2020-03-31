Минфин изменил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов установило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Соответствующее постановление Минфина от 27 марта 2020 года №10 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Цена за 1 г золота в изделиях и ломе для 375 пробы увеличится до Br40,12; для 500 пробы - до Br53,49; для 583 и 585 проб - до Br62,58; для 750 пробы - до Br80,24. Для золота 900 пробы скупочная цена вырастет до Br96,28; для 916 пробы - до Br97,99; для 950 пробы - до Br101,63; для 958 пробы - до Br102,49.

Платину 950 пробы будут скупать по Br48,15 за 1 г. Это на Br5,85 дешевле.

Цена за 1 г серебра 750 пробы составит 74 копейки, 800 пробы - 79 копеек, 875 пробы - 87 копеек, 916 пробы - 91 копейка, 925 пробы - 92 копейки и 960 пробы - 95 копеек.

Постановление вступает в силу с 1 апреля.-0-