Минфин намерен облегчить доступ иностранных инвесторов к ценным бумагам белорусских эмитентов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов намерено облегчить доступ иностранных инвесторов к ценным бумагам белорусских эмитентов, сообщил министр финансов Максим Ермолович сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18), передает корреспондент БЕЛТА.

"На текущем этапе проводится работа по интеграции инфраструктуры финансового рынка в мировую систему, чтобы инвесторы со всего мира, а не только национальные, могли приобретать ценные бумаги белорусских эмитентов. Сегодня мы наблюдаем у иностранных инвесторов реальный интерес к покупке государственных облигаций, то же самое может произойти и с корпоративными заимствованиями и с акциями наших предприятий", - отметил Максим Ермолович.

Поэтому Министерство финансов взаимодействует с клиринговой системой Clearstream по установлению корреспондентских отношений. "Это обеспечит возможность приобретения нерезидентами ценных бумаг белорусских эмитентов удаленно, используя понятные, традиционные для инвесторов механизмы расчетов", - пояснил министр.

"Как нам видится, эти меры будут способствовать формированию конкурентоспособного, емкого, эффективного и надежного рынка ценных бумаг, в полной мере выполняющего задачу привлечения в экономику инвестиций без поддержки бюджета", - сказал Максим Ермолович.-0-