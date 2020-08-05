Минфин не планирует увеличивать лимиты по госдолгу в 2020 году

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимиты по госдолгу соблюдаются, увеличивать их не планируется, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на начало августа мы в пределах всех лимитов, расширять их не планируем. Рассчитывали лимиты, исходя из наших оценок по показателям экономической безопасности, они превышены не будут. Уровень долга останется на управляемом уровне", - отметил Андрей Белковец.

С начала года платежи по госдолгу составили Br4 млрд, в том числе погашение - Br2,8 млрд, обслуживание - Br1,2 млрд.

"Во втором полугодии нам еще предстоит выплатить Br5 млрд в эквиваленте. В том числе погашение - Br3,5 млрд, обслуживание - Br1,5 млрд. Запланированных в бюджете средств на эти цели хватает", - сказал замминистра.

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил Br52,6 млрд и увеличился по сравнению с началом текущего года на Br7,8 млрд, или на 17,5%. Это 34,9% к ВВП, что, в принципе, в параметрах экономической безопасности, уточнил Андрей Белковец.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля - $18 млрд, с начала года он увеличился на $0,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%. Внутренний госдолг на 1 июля составил Br9,3 млрд, с начала года вырос на 6,4%.-0-