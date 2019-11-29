Минфин объяснил резкий рост профицита бюджета сезонной динамикой расходов и доходов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкий рост профицита республиканского бюджета в январе-октябре объясняется сезонной динамикой расходов и доходов, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь нет никакой чрезвычайщины. Это стандартная сезонная динамика расходов и доходов бюджета", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, профицит в размере Br3,7 млрд (в январе-октябре) связан с разным ритмом поступления доходов и расходов. "Расходы возрастают к IV кварталу, поэтому за 11 месяцев мы снизим размер профицита до Br2,2 млрд. В декабре расходы также будут расти быстрее доходов, часть профицита будет использована для финансирования расходов", - пояснил Максим Ермолович.

Министр обратил внимание, что получаемый профицит размещается в депозиты банка, конкурсы по размещению средств бюджета проводятся еженедельно, и на этом тоже зарабатываются деньги. "То есть эти потоки монетизированы. Раньше была обратная ситуация - мы вынуждены были выходить на рынок и привлекать средства, чтобы выплатить зарплату и потом компенсировали эту сумму за счет доходов бюджета. Возникали кассовые разрывы. Теперь мы находимся в достаточно устойчивой системе управления финансовыми потоками", - добавил он

Как сообщалось, профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br3,71 млрд (в январе-сентябре - Br2,7 млрд).-0-