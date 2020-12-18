Минфин обнародовал проект бюджета-2021: какие планируются доходы и расходы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов обнародовало проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год", сообщает БЕЛТА.

Доходы планируются на уровне Br23,3 млрд. Наибольшую долю должны составить налоговые доходы - почти Br19,56 млрд. Еще Br2,37 млрд - неналоговые доходы, Br1,36 млрд - безвозмездные поступления.

Из налоговых доходов, по оценке, Br14,1 млрд принесут налоги на товары (в том числе НДС - Br10,4 млрд), еще Br4 млрд составят налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Расходы рассчитаны на уровне Br27,3 млрд. Из них на общегосударственную деятельность выделят Br13,36 млрд, на национальную оборону - Br1,46 млрд, на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - Br2,77 млрд.

На национальную экономику расходы определены в размере Br3,72 млрд, на охрану окружающей среды - Br107,8 млн, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство - Br388,9 млн.

Почти Br1,7 млрд выделят на здравоохранение, Br0,5 млрд - на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ, Br1,3 млрд - на образование, более Br2 млрд - на социальную политику.-0-