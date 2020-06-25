Минфин: общий объем заимствований с начала года превысил $1,5 млрд

Юрий Селиверстов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Об этом сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА. Министр проинформировал о реализации планов по заимствованию на сумму более $1,5 млрд. "Весной мы привлекли ресурсы на Московской бирже, на внутреннем рынке. Общий объем заимствований - около $300 млн", - рассказал он. Кроме того, по словам Юрия Селиверстова, буквально на прошлой неделе "обеспечена реализация сделки по размещению евробондов на Лондонской бирже на сумму $1,25 млрд". "Из них $750 млн - десятилетние заимствования, $500 млн - пятилетние", - уточнил он. В планах также привлечение с участием российских банков на внутреннем рынке около $500 млн, добавил Юрий Селиверстов.-0- Фото Сергея Шелега Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет - Минфин По информации Минфина, эмитированы облигации на $500 млн на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875%, они размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!