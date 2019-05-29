Минфин обсуждает с китайскими банками использование новых инструментов кредитования

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов обсуждает с китайскими банками возможности использования новых инструментов кредитования. Об этом шла речь во время встречи в Пекине заместителя министра финансов Андрея Белковца с представителями Эксимбанка и Банка развития Китая, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.
"Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества, возможность использования новых инструментов суверенного кредитования (предоставляется не конкретной организации, а для страны в целом)", - проинформировали в посольстве.
Кроме того, белорусские дипломаты продолжили серию мероприятий по презентации в Китае и Японии возможностей и эксклюзивных условий работы, которые предлагаются для резидентов парка "Великий камень".
На форуме инвестиционного сотрудничества в Пекине первый заместитель главы администрации индустриального парка Игорь Лещенок, советник посольства Беларуси в Китае Валентин Бобрович, официальный представитель Государственного таможенного комитета Беларуси при посольстве Дмитрий Коваленок презентовали инвестиционный климат нашей страны и возможности парка. На мероприятии присутствовали представители более чем 40 китайских компаний.
Схожей тематики встреча состоялась сегодня и в японском городе Фукуока. Здесь собрались более 50 представителей японских компаний, чтобы принять участие в инвестиционном семинаре и узнать об экономическом потенциале Беларуси, Минской области, а также об условиях ведения бизнеса в индустриальном парке "Великий камень".
Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый выступил модератором панельной дискуссии, главной темой которой стало привлечение в парк новых резидентов из Японии. Речь шла об эксклюзивных условиях его правового режима, о возможности участия в международном региональном форуме, который пройдет в "Великом камне" 2 июля 2019 года.-0-
Фото посольства Беларуси в Китае
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