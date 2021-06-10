Минфин определил требования к маркировке товаров

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства финансов от 3 мая 2021 года №36 утверждено положение о функциональных требованиях к государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно положению, система маркировки должна обеспечить в том числе фиксацию информации (о сгенерированных кодах маркировки, о недействительных знаках, кодах маркировки и др.), сбор, передачу, прием, обработку, учет, контроль, хранение, получение, накопление сведений, а также законный оборот товаров в рамках ЕАЭС. Кроме того, обеспечить защиту прав потребителей и предупреждение со стороны субъектов хозяйствования действий, вводящих в заблуждение потребителей; предоставление информации, содержащейся в системе маркировки, субъектам хозяйствования и физлицам и информационное взаимодействие с операторами (администраторами) информсистем маркировки государств - членов ЕАЭС.

В интернете доступ к системе маркировки будет осуществляться через официальные сайт https://www.datamark.by и мобильное приложение "Электронный знак".

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-