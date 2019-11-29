Минфин оценивает потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра в Br1,9 млрд

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра в Br1,9 млрд, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Суммарное ухудшение условий для нас оценивается в Br1,9 млрд в 2020 году, - отметил Максим Ермолович. - Есть целый ряд негативных факторов, связанных не только с РФ и нашими взаимоотношениями в нефтегазовой сфере, но еще и с текущим состоянием внешних рынков, ценами на базовые продукты, которыми торгует Беларусь".

Часть этих потерь компенсирована за счет предпринятых Минфином действий, большей бюджетной экономии, повышения собираемости налогов, актуализации уровня ставок на уровень инфляции.

"Но в целом мы получаем в конечном итоге ситуацию, когда бюджет в номинальном выражении остается на уровне текущего года, притом что расходы по консолидированному бюджету должны возрасти на 9,3%", - констатировал Максим Ермолович.

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