Минфин оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси в настоящее время оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас делаем оценку. Она ведется с начала текущего года, поскольку договоренности с нефтью пока не определены, мы в таком режиме работаем", - отметил Дмитрий Кийко.

По словам замминистра, оценка влияния на бюджет будет подготовлена, когда определятся все условия по торговле нефтью и, в частности, поставкам из Российской Федерации.

Отвечая на вопрос, за счет чего профицит республиканского бюджета в январе сформировался в размере Br0,9 млрд, Дмитрий Кийко пояснил: этому способствовало поступление налогов за предыдущий период. "В январе были доходные поступления, связанные с деятельностью 2019 года. Поскольку у нас налоги уплачиваются в следующем периоде, то январские поступления связаны с декабрьской активностью субъектов хозяйствования", - уточнил он.

Как сообщалось, белорусские НПЗ в январе и феврале работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти. Объем поставок в марте составит около 1 млн т нефти, на НПЗ будет перерабатываться нефть, купленная у азербайджанской компании Socar, а также сырье от трейдеров и пяти небольших российских компаний и "Сафмара".

В условиях скачков цен на мировом нефтяном рынке концерн "Белнефтехим" оценивает ситуацию для принятия дальнейших решений о закупках. Накануне мировые цены на нефть резко снизились после того, как страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. В бюджет Беларуси на 2020 год заложена цена нефти марки Urals $60 за баррель.-0-