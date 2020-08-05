Минфин ожидает сохранения в 2020 году кредитных рейтингов Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов ожидает, что международные рейтинговые агентства в 2020 году сохранят кредитные рейтинги Беларуси, сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очередные обзоры будут осенью - в октябре-ноябре. Пока предпосылок к понижению рейтингов нет. Вряд ли нас будет ожидать их повышение. Думаю, рейтинги будут сохранены, на текущем этапе нас такой вариант вполне устроит", - сказал Андрей Белковец.

Министерство финансов будет работать над тем, чтобы даже прогнозы в негативную сторону не пересматривались, добавил замминистра.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в апреле подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B (прогноз стабильный). В мае рейтинговое агентство Fitch также подтвердило суверенные кредитные рейтинги Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом.-0-