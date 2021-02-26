26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин ожидает второй транш российского кредита в I полугодии, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в $500 млн. Мы так договаривались с нашими коллегами из России. Нет каких-либо предпосылок к тому, что это будет не так", - сказал Юрий Селиверстов.

В ответ на вопрос, ведутся ли переговоры по поводу нового российского кредита, министр сказал: "Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать. Одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием, - улучшить качество жизни наших граждан. Потому привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач".

"О размещении евробондов пока говорить рано. Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", - добавил Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря.-0-

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