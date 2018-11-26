Минфин: планируемые к привлечению $2 млрд пойдут на рефинансирование внешнего госдолга Беларуси

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Планируемые правительством Беларуси к привлечению на внешних финансовых рынках госзаймы в эквиваленте $2 млрд будут расходоваться на рефинансирование внешнего государственного долга страны. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.

Как сообщалось БЕЛТА, глава государства 23 ноября подписал указ №458 "О привлечении внешних государственных займов". Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд. "В этот период нам необходимо погасить государственный долг - имеются в виду 2019-2020 годы - на общую сумму $5,4 млрд в эквиваленте. Из этих $5,4 млрд планируется часть рефинансировать. В части рефинансируемой - $2 млрд - несвязанные кредитные ресурсы, которые будут привлекаться на конкурентных условиях с внешних финансовых рынков путем размещения соответствующих облигаций для широкого круга инвесторов", - пояснил министр.

По его словам, привлечение соответствующих средств - это задача на два года. "В числе инструментов привлечения - и рынок Российской Федерации, который мы сейчас рассматриваем, и рынки Китая, и это также еврооблигации, привлечение которых возможно в 2020 году", - заявил Максим Ермолович.

Он также добавил, что для заимствований будет задействован не только внешний, но и внутренний финансовый рынок страны: "Мы продолжим присутствие со своими государственными долгосрочными облигациями на внутреннем рынке. $2 млрд - это то наше заимствование, которое будет удовлетворяться внешним спросом".-0-