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23 декабря 2019, 13:04

Минфин планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов планирует в 2020 году выпуск ценных бумаг в национальной валюте. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа на семинаре "Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ставим себе задачу по выпуску в 2020 году бумаг в национальной валюте", - сказал Михаил Прищепа. Одной из предпосылок для этого является тот факт, что бюджет на будущий год спланирован с дефицитом.

"Мы понимаем, что выпуски в национальной валюте необходимы, что надо устанавливать кривую доходности в рублевых бумагах", - сказал Михаил Прищепа. По поводу отсутствия на сегодня таких эмиссий, он отметил, что на это есть ряд объективных причин. "Во-первых, на сегодня основной задачей государственных ценных бумаг является финансирование дефицита государственного бюджета (госбюджет у нас в последние годы формируется с профицитом), накоплены существенные остатки в национальной валюте на счетах казначейства", - отметил начальник главного управления.

Кроме того, сегодня все несвязные ресурсы привлекаются на финансирование госдолга. "Как вы знаете, структура государственного долга такова, что более 97% наших заимствований в валюте. Соответственно, такой же процент погашений составляет зарубежная валюта. Поэтому привлекать ресурсы в национальной валюте для погашения валютных обязательств не совсем логично", - считает Михаил Прищепа.

По данным Минфина, в 2019 году было осуществлено 9 эмиссий на внутреннем рынке Республики Беларусь, а также два доразмещения выпусков, эмиссия которых была осуществлена в предыдущие периоды. Общий объем эмиссии составил $771,2 млн в эквиваленте.-0-

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