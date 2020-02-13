Минфин планирует в апреле разместить гособлигации в национальной валюте

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси планирует в апреле разместить государственные облигации в национальной валюте. Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец, который сегодня принимает участие в круглом столе компании Cbonds "Долговой рынок Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем в апреле провести аукцион", - сказал замминистра. Это, по его словам, позволит определить реальный рыночный спрос на облигации. "Нам надо понять, в каком состоянии рублевый рынок", - отметил Андрей Белковец, напомнив, что размещение облигаций в белорусских рублях не проводилось два года.

Он также отметил, что в адрес Минфина звучит определенная критика по поводу того, что валютный долг в целом в госдолге составляет 97%. "Такая ситуация неприемлема. Будем предпринимать ряд шагов, начиная с этого года, чтобы постепенно увеличивать долю долга в белорусских рублях", - подчеркнул Андрей Белковец. Определенный индикатор уже заложен в программу по развитию государственных финансов. -0-