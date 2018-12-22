Минфин планирует внедрить инфраструктурный институт квалифицированных инвесторов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов планирует внедрить инфраструктурный институт квалифицированных инвесторов, профессионально рассчитывающих и управляющих рисками, рассказал в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" министр финансов Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

"Планируется внедрить новый инфраструктурный институт - квалифицированных инвесторов, профессионально рассчитывающих и управляющих рисками. Им будет предоставлена возможность совершения операций с более широким спектром финансовых инструментов, главным образом высокорисковых", - сказал Максим Ермолович.

С 23 июля 2018 года вступил в силу закон "Об инвестиционных фондах", который создает условия для формирования и развития института коллективных инвестиций. Приняты и вступили в силу ряд подзаконных актов, обеспечивающих правовое поле для создания и функционирования в Беларуси инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи, выпускаемые фондами, получили статус бездокументарных ценных бумаг и смогут свободно обращаться на фондовом рынке, увеличивая его емкость и ликвидность. "Минфин совместно с Нацбанком и другими заинтересованными ведомствами продолжит прилагать усилия, направленные на активизацию индустрии инвестиционных фондов, в том числе путем проведения широкой разъяснительной работы среди участников рынка. Кроме того, правительством одобрены предложения (по аналогии с рынком облигаций) по предоставлению на первоначальном этапе на период не менее пяти лет льготного режима налогообложения инвестиционных операций таких фондов, а также в отношении доходов инвесторов", - отметил министр.

Эти решения будут стимулировать появление инвестиционных фондов. "Текущий уровень наполняемости бюджета не уменьшится, так как сегодня их нет вообще. Скорее наоборот, появление и начало работы инвестиционных фондов позволит сформировать новую сферу деятельности и дополнительные рабочие места, создать необходимую инфраструктуру финансового рынка и, безусловно, косвенно поспособствует расширению налогооблагаемой базы, а также повышению соответствующих поступлений в бюджет", - подчеркнул Максим Ермолович.-0-