Минфин планирует ввести депозитарные облигации

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести депозитарные облигации. Об этом сообщил сегодня директор Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский на семинаре "Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь: тенденции, новации, направления развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Красинский напомнил, что в республике на уровне законодательного акта планируется закрепить понятие института квалифицированного инвестора. Такой институт в стране отсутствует. "С его появлением будет предложен рынку новый инструмент - депозитарная облигация", - сказал директор департамента. По его словам, это инструмент, который на сегодня рассматривается в качестве наиболее рискового, но, с другой стороны, наиболее простого для выхода на рынок.

"Участвовать в сделках с данным инструментом смогут исключительно квалифицированные инвесторы, - отметил Алексей Красинский. - Условия по эмиссиям депозитарных облигаций будут максимально упрощены: не будет требований к эмитентам с точки зрения финансовой достаточности, а также не будет весьма трудоемкой процедуры прохождения проспекта эмиссии через Департамент по ценным бумагам".

Также планами Минфина по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг предусматривается предложить еще один новый инструмент - стрип-облигации (STRIPS). Этот финансовый инструмент позволяет раздельно обращаться на рынке купонам и номиналу ценных бумаг. Насколько востребованными окажутся стрип-облигации на рынке, пока сложно сказать. "Но, надеюсь, что интерес к ним будет проявлен в ближайшее время", - подытожил Алексей Красинский.-0-