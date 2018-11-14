Минфин планирует выпускать для иностранных инвесторов облигации в белорусских рублях

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется выпускать для иностранных инвесторов облигации в национальной валюте. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович на парламентских слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал о белорусском рынке облигаций и шагах, которые планируется сделать для его развития, в частности для формирования и активизации сегмента рублевых облигаций. "Здесь основную роль будет играть Министерство финансов. Речь в том числе идет об эмитировании облигаций в белорусских рублях для иностранных инвесторов", - сказал Максим Ермолович.

Планируется также установить порядок выпуска нового вида облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Такие облигации будут эмитироваться по упрощенной процедуре. Вообще речь идет о создании квалифицированных инвесторов и эмитентов для того, чтобы максимально упростить процесс эмиссии облигаций", - отметил руководитель Минфина.-0-