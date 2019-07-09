Минфин поддерживает выход компаний Беларуси на долговой рынок РФ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси поддерживает выход компаний страны на долговой рынок России, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам бы хотелось, чтобы корпораты в том числе попробовали себя на российском рынке. Мы не видим препятствий, сегодня нет никаких ограничений, надо просто брать и работать", - отметил Андрей Белковец.

По его оценке, российский рынок может быть привлекательным для белорусских корпоративных заемщиков.

"Мы планируем осенью сделать такую учебу, пригласить банки российские, которые занимаются организацией выпусков облигаций, пригласить Московскую биржу, депозитарий и для наших эмитентов в Беларуси представить, как это все (процесс размещения облигаций на российском рынке. - Прим. БЕЛТА) работает - какие требования, какие подходы, сколько это стоит, сколько это занимает времени", - сказал замминистра.-0-