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Экономика
07 октября 2021, 20:06

Минфин пояснил, в каких случаях предлагается применять повышенную ставку подоходного налога

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектом изменений в Налоговый кодекс предусматривается увеличение ставки подоходного налога с физических лиц до 20% в отношении сумм превышения расходов граждан над их доходами, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

"Повышенная ставка подоходного налога будет применяться в отношении заработной платы в конвертах, полученной физическими лицами с 1 января 2022 года, доходов, исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами, на основании актов камеральных проверок, составленных начиная с 1 января 2022 года. Также она будет применяться при установлении контролирующим органом факта регистрации в СККС суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата (перевод, перечисление) выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) не осуществлялась", - рассказали в Минфине.

Законопроектом также предусмотрена индексация на прогнозные темпы инфляции (7,2%) ставок налогов, установленных в белорусских рублях (земельного, экологического и других), повышение отдельных ставок налогов опережающими темпами (налога на игорный бизнес - на 10%, акцизов на табачные изделия - в среднем на 15%), введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачную никотиносодержащую продукцию, повышение ставки акцизов на пиво на 50% от прогнозного уровня инфляции (с 37 до 38 копеек). Для субъектов агроэкотуризма предлагается увеличить ставку сбора до Br31 за каждую агроэкоусадьбу в месяц (в настоящее время - две базовые величины в год).

Кроме того, планируется предоставить право областным и Минскому городскому Совету депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах двух процентных пунктов исключительно для плательщиков налога в местный бюджет.

Также предусмотрено введение по истечении трехлетнего периода с момента получения участка для строительства повышенных ставок (коэффициент 3,0) земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (с 1 января 2023 года).

В планах и отмена отдельных налоговых льгот: по налогу на добавленную стоимость - в части оборотов по реализации информационных технологий и товаров собственного производства при осуществлении международного лизинга, по подоходному налогу - в части освобождения доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) на объектах придорожного сервиса индивидуальными предпринимателями).

Кроме того, законопроект предусматривает введение обязанности по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и иностранными ИП при электронной дистанционной продаже товаров. Такая мера направлена на выравнивание условий налогообложения НДС товаров, реализуемых на территории Беларуси. "В настоящее время белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2022 года, что позволит налоговым органам заранее информировать плательщиков о необходимости постановки их на учет в налоговых органах и о порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет", - добавили в Минфине.-0-

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