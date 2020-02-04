Минфин повысил цены на скупку золота и платины у населения

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц). Это предусмотрено постановлением Минфина от 28 января 2020 года №1, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Цена грамма золота пробы 375 выросла до Br33,24 (ранее Br31,95), пробы 500 - Br44,33 (ранее Br42,60). Стоимость грамма золота 583-й и 585-й проб будет составлять Br51,86 (прежняя цена - Br49,84), 750-й пробы - Br66,49 (ранее Br63,90), 900-й пробы - Br79,79 (ранее Br76,68). Цена грамма золота пробы 916 установлена в размере Br81,20 (прежняя цена - Br78,04), пробы 950 - Br84,22 (до этого Br80,94), пробы 958 - Br84,93 (ранее Br81,62).
Стоимость грамма платины пробы 950 вырастет до Br53,38 (ранее Br50,82).
Цена грамма серебра 875-й пробы снизилась до Br0,89 (прежняя цена - Br0,90), 916-й пробы - Br0,93 (ранее Br0,94), 925-й пробы - Br0,94 (ранее Br0,95), 960-й пробы - Br0,98 (ранее Br0,99).
Постановление вступает в силу с 5 февраля.-0-