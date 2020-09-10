Минфин предлагает изменить условия эмиссии жилищных облигаций

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минфина, которым предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных облигаций. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проектом документа предлагается дополнить договоры с эмитентами жилищных облигаций пунктом, который определяет порядок возврата физлицам излишне внесенных денег в оплату стоимости жилья путем приобретения жилищных облигаций, выявленных по результатам аудита, проведенного на предмет соблюдения ограничения прибыли, установленного указом Президента от 2 июля 2020 года №247 "О строительстве жилых помещений".

Согласно данному указу прибыль застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан не может превышать 5% от его сметной стоимости в текущих ценах.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 сентября этого года.

Предполагается, что в случае принятия постановления оно вступит в силу с 8 января 2021 года.-0-