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24 декабря 2020, 11:00

Минфин предлагает обсудить изменения в закон о рынке ценных бумаг

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон "О рынке ценных бумаг" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом закона вносятся корректировки в полномочия Совета Министров в сфере рынка ценных бумаг. Изменения коснутся перехода на безбумажный документооборот.

Вносимые проектом закона изменения затрагивают порядок эмиссии ценных бумаг.

Для защиты прав владельцев облигаций планируется ужесточить требования к обеспечению исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также требования к эмиссии необеспеченных облигаций.

Предусмотрено создание института номинального держания ценных бумаг, а также нового вида облигаций - структурных. Новация данного инструмента заключается в том, что при определенных условиях облигация может предусматривать размер выплат инвесторам ниже номинала.

Организатор общественного обсуждения - Департамент по ценным бумагам Министерства финансов. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 24 декабря по 3 января на адрес электронной почты: law_securities@minfin.gov.by.-0-

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