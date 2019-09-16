Минфин предлагает обсудить порядок закупок аудиторских услуг

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "О закупках аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств". Текст документа размещен на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Документ устанавливает порядок закупки аудиторских услуг республиканскими унитарными предприятиями, государственными органами и объединениями, юрлицами (за исключением банков), имущество которых находится в республиканской собственности, хозяйственными обществами, более 25% акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит республике. Вносятся изменения в постановление Совета Министров от 18 декабря 2013 года №1098 "О некоторых вопросах аудиторской деятельности" в соответствии с нормами обновленного закона "Об аудиторской деятельности".

Проект предполагает применение конкурсов независимо от стоимости аудиторских услуг и ограничение возможных требований заказчиков, которые прописываются в условиях проведения конкурсных процедур. В частности, не допускается требование по числу аудиторов в штате претендентов, а также по наличию специалистов, имеющих специальную подготовку в области МСФО (международных стандартов финансовой отчетности).

Кроме того, запрещается устанавливать минимальную страховую сумму ответственности аудитора и требовать членства в международных профессиональных объединениях, оговаривать минимальную позицию в рейтинге аудиторов, за исключением случаев, когда эти требования являются документально подтвержденными для пользователей бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. Еще одно новшество - исключается заключение договоров на аудит с юрлицами и ИП, не входящими в реестр аудиторских организаций, и при наличии обоснованной угрозы несоблюдения принципа независимости.

Также исключен перечень грубых нарушений порядка аудиторской деятельности, являющихся основаниями для аннулирования квалификационного аттестата аудитора. С учетом правоприменительной практики уточняются и дополняются нормы Положения о порядке проведения аттестации.

"Принятие постановления будет способствовать исключению недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг", - отмечается в обосновании проекта.

Замечания и предложения по теме можно высказать на Правовом форуме или направить в Минфин с 16 до 26 сентября на адрес электронной почты: audit@minfin.gov.by.-0-