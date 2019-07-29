Минфин предлагает обсудить правила реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов предлагает обсудить проект постановления "Об утверждении Правил реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Пилотный проект по маркировке ювелирных и других бытовых изделий кодами идентификации будет реализовываться на добровольной основе. Его итоги позволят определить целесообразность введения обязательной маркировки данных изделий, а также протестировать каналы взаимодействия белорусской автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий (АИС) и российской интегрированной информационной системы маркировки отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ИИС ДМДК).

Проект постановления определяет порядок участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пилотном проекте. Предлагается установить порядок регистрации участников, состав кода идентификации и порядок его генерации, порядок приобретения, использования и учета таких кодов, знаков защиты для маркировки ювелирных изделий, товарных ярлыков (этикеток), содержащих элементы (средства) защиты от подделки, порядок и сроки маркировки ювелирных изделий, перечень информации, подлежащей внесению в АИС, порядок обмена информацией с ИИС ДМДК.

В частности, предполагается, что код идентификации будет генерироваться оператором АИС (РУП "Издательство "Белбланкавыд"), будет состоять из 32 шестнадцатеричных цифр и будет ссылкой в АИС на информацию о товаре. В рамках пилотного проекта он будет представлен в виде двумерного штрихового кода DataMatrix, пригодного для машинного считывания. Его уникальность обеспечивается оператором.

Согласно проекту постановления, маркировка будет осуществляться юрлицами и ИП в местах производства, упаковки (переупаковки) и хранения товаров до начала их транспортировки по территории Беларуси или предложения для реализации (продажи). Маркировку остатков товаров, образовавшихся на начало пилотного проекта, можно будет не проводить.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 июля по 9 августа включительно на адрес электронной почты goznak@minfin.gov.by с пометкой "Обсуждение проекта по маркировке".-0-