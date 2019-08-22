Минфин предлагает обсудить проект указа о введении международных стандартов аудиторской деятельности

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов предлагает обсудить проект указа "О порядке введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики" (речь идет о Кодексе этики профессиональных бухгалтеров, принимаемом Международной федерацией бухгалтеров). Текст документа размещен на Правовом портале Беларуси , сообщает БЕЛТА.

Проектом указа устанавливается, что международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики вводятся в действие на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов.

"Потребность осуществления в Беларуси аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами и Кодексом этики возникает со стороны иностранных инвесторов, вкладывающих свой капитал в белорусскую экономику. Для создания благоприятных условий привлечения иностранного капитала компаниям требуется не только составлять отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, но и подтверждать ее достоверность в соответствии с международными нормами и правилами", - отмечается в обосновании к проекту указа.

Кроме того, есть необходимость в реальной интеграции белорусского аудита в международное профессиональное сообщество, усиление качества аудиторских услуг в Беларуси.

Организатор общественного обсуждения - Министерство финансов. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 22 августа по 1 сентября включительно на адрес электронной почты audit@minfin.gov.by.-0-