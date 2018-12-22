Минфин предлагает разрешить доступ к торгам ценными бумагами на БВФБ физлицам

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов предлагает создать на Белорусской валютно-фондовой бирже механизм доступа к торгам отдельными видами ценных бумаг не только профессиональных участников рынка, но и других инвесторов, в том числе физических лиц, с использованием современных информационных технологий. Об этом в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" рассказал министр финансов Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

По его словам, это увеличит ликвидность организованного рынка ценных бумаг, упростит выход потенциальных инвесторов, расширит их круг и снизит издержки.

"Развитие цифровых технологий, а также систем удаленного доступа способствует приближению всей индустрии к конечному потребителю. На текущем этапе совместно с Нацбанком проводится работа по расширению перечня организаций, которые смогут дистанционно оказывать услуги физическим и юридическим лицам, совершать сделки при осуществлении финансовых операций, в том числе с использованием биометрических данных клиентов", - сказал Максим Ермолович.

Минфином также инициировано формирование законодательных условий для корпоративных действий в акционерных обществах с использованием систем удаленного доступа. По словам министра, это уменьшит расходы предприятий на проведение общих собраний акционеров, тем самым повышая эффективность их деятельности и интерес частных инвесторов к покупке акций белорусских организаций. Кроме того, с учетом развития цифровых технологий и систем удаленного доступа предложено создать для акционеров возможность участия в собраниях, получения корпоративной информации с использованием мобильных устройств.-0-