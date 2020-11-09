Минфин приостановил аттестацию специалистов по ценным бумагам

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аттестация и переаттестация специалистов рынка ценных бумаг приостановлена по 10 января 2021 года для предупреждения распространения COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Специалисты, у которых срок действия квалификационного аттестата истекает с 26 марта 2020 года по 10 января 2021 года, смогут пройти переаттестацию после ее возобновления.

В Минфине проинформировали, что приостановление аттестации и переаттестации признается уважительной причиной несоблюдения специалистами рынка ценных бумаг требований к повышению квалификации и срокам представления документов в соответствии с пунктами 13 и 36 Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг.-0-